أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس البرلمان العربي يعلن تضامن الشعوب العربية مع الأردن في حربها على الإرهاب

Google+ Print
رئيس البرلمان العربي يعلن تضامن الشعوب العربية مع الأردن في حربها على الإرهاب رئيس البرلمان العربي يعلن تضامن الشعوب العربية مع الأردن في حربها على الإرهاب

مشعل السلمي

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عن وقوف الشعب العربي مع المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً في حربها على الإرهاب جراء المواجهات بين قوات الأمن الأردنية والارهابيين في مدينة الكرك والتي أسفرت عن إصابات خطيرة في صفوف الأمن والمواطنين.

وأكد رئيس البرلمان العربي إلى أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثني المملكة الأردنية الهاشمية في حربها على الإرهاب حفاظا على أمنها الوطني والأمن القومي العربي مجدداً التأكيد على موقف البرلمان العربي الداعي إلى تكثيف الجهود للتعامل مع خطر الإرهاب باعتباره تهديدا رئيسيا للأمن القومي العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تعازي البرلمان العربي للشعب الاردني، ولأسر الضحايا، وتمنى للمصابين بالشفاء العاجل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا