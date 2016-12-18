رئيس البرلمان العربي يعلن تضامن الشعوب العربية مع الأردن في حربها على الإرهاب

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عن وقوف الشعب العربي مع المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً في حربها على الإرهاب جراء المواجهات بين قوات الأمن الأردنية والارهابيين في مدينة الكرك والتي أسفرت عن إصابات خطيرة في صفوف الأمن والمواطنين.

وأكد رئيس البرلمان العربي إلى أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثني المملكة الأردنية الهاشمية في حربها على الإرهاب حفاظا على أمنها الوطني والأمن القومي العربي مجدداً التأكيد على موقف البرلمان العربي الداعي إلى تكثيف الجهود للتعامل مع خطر الإرهاب باعتباره تهديدا رئيسيا للأمن القومي العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تعازي البرلمان العربي للشعب الاردني، ولأسر الضحايا، وتمنى للمصابين بالشفاء العاجل.