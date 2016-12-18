خالد صلاح: زيارة مستشار العاهل السعودى لسد النهضة الإثيوبى تحمل "كيدا"

كتب إبراهيم حسان

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن الأوضاع ما بين مصر والمملكة العربية السعودية يبدو أنها ليست على ما يرام، منذ الجلسة الشهيرة بمجلس الأمن حول الوضع فى سوريا، مرورا إلى منع وقف الإمدادات البترولية من قبل شركة أرامكو لمصر، وصولا إلى زيارة مستشار العاهل السعودى إلى إثيوبيا وزيارته لسد النهضة.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن الأوضاع صعبة على جميع الدول العربية، حيث إن بلدان الخليج تحارب حربا خاسرة فى الحقيقة، لاسيما أن الأوضاع فى اليمن ليست على هوى المملكة العربية السعودية على الإطلاق، لترتيبها ما بين الحوثيين المدعومين من إيران، وعلى عبد الله صالح الرئيس اليمنى المخلوع، لذلك لم تكن تلك الأوضاع فى صف المملكة بهذه الحرب، بالتالى هناك ملامح خسارة بها.

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع" أن السعودية وقطر كانتا متحالفتين فى المشهد السورى ضد بشار الأسد، نتيجة الدعم الإيرانى للرئيس بشار الأسد، لكن ما جرى فى حلب الأيام الماضية من الانتصارات التى حققها الجيش السورى أدت إلى إحساس السعودية بالخسارة الكبيرة.

وأشار إلى أن مصر لديها علاقات جيدة مع إثيوبيا ولا تدعو على الإطلاق إلى وقف علاقات الدول العربية مع أديس أبابا، لكن زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى إثيوبيا بهذا الشكل تعد نوعا من "الكيد غير اللطيف"، متابعا: "رد الفعل السياسى مش فى شياكته ومش لائق ومش دى الطريقة، أنت بتقطع معانا رغم إننا شركاء فى كل حاجة ثم تحط إيدك فى إيدين طرف تانى".

واستكمل رئيس تحرير "اليوم السابع": "الشكل مش حلو، ثم مشهد زيارة السد والفرح بتاع زيارة السد، وأنت تعلم أن هذا السد بيمثل مش هقولك خطر محيق، وإنما علامة استفهام كبيرة لمصر وقلق للمصريين، وظهورك بهذا السد بهذا المشهد الاحتفالى يشكل علامة فارقة فى علاقتنا مع الإثيوبيين"، مشيرا إلى أن شكل زيارة ممثل السعودية لسد النهضة وتوقيتها دفعت المصريين لطرح أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة.