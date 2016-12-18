اقتحام مقر اعتصام نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني داخل “الصليب الأحمر”

أفاد رائد الشريف مراسل قناة “الغد” الإخبارية، بفلسطين، أن قوة كبيرة من أمن السلطة الفلسطينية قامت بمحاصرة مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة رام الله، حيث تواجد نواب من المجلس التشريعي، معلنين عن اعتصامهم المفتوح بسبب قرار رفع الحصانة عنهم.

وقال الشريف، إن أمن السلطة قام بمنع دخول وخروج المواطنين من وإلى مقر الصليب، ومنع خروج النواب المعتصمين داخل المقر، تحت طائلة المسئولية.

يذكر أن النائب شامي الشامي، أكد في وقت سابق من اليوم اعتصامه وزميله جمال الطيرواي وزميلته الدكتورة نجاة أبو بكر في مقر الصليب الأحمر، بعد أن منعت الأجهزة الأمنية اعتصامهم في مقر المجلس التشريعي، حيث قامت بمحاصرته وإغلاق الطرق إليه قبل عصر اليوم الأحد.

وكان الرئيس محمود عباس قد قرر رفع الحصانة عن خمسة نواب في المجلس التشريعي، مستنداً إلى توصية من الهيئة الدستورية العليا التي قام بتشكيلها بنفسه قبل أشهر لهذا الغرض.