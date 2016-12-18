شوبير يكشف لـONA تفاصيل برنامج “مسا مصر” على راديو مصر

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي الرياضي الكابتن أحمد شوبير، في تصريح خاص لـONA، إنه تعاقد مع راديو مصر، على تقديم برنامج جديد بعنوان “مسا مصر”، والذي بدأت أولى حلقاته اليوم.

وأضاف شوبيرلـONA أن البرنامج يهتم بالجانب الرياضي، وقليل من السياسة مؤكدًا أن البرنامج سيتناول تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية والتي من المقرر تبدأ منتصف يناير المقبل.

وتابع أن ضيوف البرنامج خلال الفترة المقبلة عصام الحضري، وميدو، وأسامة نبيه، وسيد عبد الحفيظ، والكثير من الأسماء التي أبدت موافقتها المبدئية.

يذاع البرنامج من الأحد إلى الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، ويتكون فريق العمل من (مصطفى عادل، وعبد الحميد فراج، دانيال جورج، أية حمروشي).