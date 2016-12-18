غدًا ..محاكمة 31 متهما بقلب نظام الحكم بـ«دار السلام»

تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 31 متهما بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى فى البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالى بمنطقة دار السلام .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، و أسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول، قررت إحالة 31 متهمًا من الإخوان للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير، وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى البلاد .

وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، و خططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومة.