تأجيل جلسة محاكمة 156متهما فى أحداث مذبحة كرداسة إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء طره، تاجيل جلسة محاكمة 156 متهما في “أحداث مذبحة كرداسة ” إلى الغد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت محمود ذكى ومختار صابر العشماوي د. عادل السيوي وحضور مصطفى بركات رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بأمانة سر حمدي الشناوى وعمر محمد.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة 188 متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى ارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و 12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في رابعة العدوية والنهضة.