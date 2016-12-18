تعرف على أسباب رفع الاستثمارات السعودية بسندات الخزانة الأمريكية



> قال المحلل الاقتصادي السعودي أحمد الشهري، اليوم الأحد، إن قيام السعودية برفع استثماراتها في سندات الولايات المتحدة إلى نحو 96 مليار دولار، جاء من أجل تحقيق هوامش ربحية أعلى، لاسيما مع التوقعات بارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، وبالتالي جاء التحرك مبرراً من الناحية الاقتصادية بشكل مقبول للغاية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل بقاء جاذبية الودائع السعودية، وحماية انتقال الأموال خارج السوق المصرفي السعودي.

وأضاف الشهري خلال حواره عبر برنامج السوق على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن محدودية السياسة النقدية السعودية و ارتباطها بالدولار وهو العملة الخاصة بالاقتصاد الأقوى، جاء منسجماً مع تحرك النمو الاقتصادي عالمياً والذي يعاني من تباطؤ لا يتجاوز نسبة نحو 3 %، لافتاً إلى أن النمو في الاقتصاد السعودي وصل إلى نحو 2%.

وأكد الشهري أن السياسة الأمريكية سياسة واعية، لافتاً إلى الاقتصاد الإيراني، والذي ظل هو المؤثر بشكل رئيسي في العلاقات السعودية الأمريكية أصبح متهالكاً من الداخل، وبالتالي أصبحت المصلحة الأمريكية تحتم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتعامل وفقاً للمصالح الاقتصادية للبلاد، وهو ما دفع اقتصاديات الخليج للبحث عن رؤي مختلفة وجديدة من أجل تنويع مصادر الدخل، فيما يظل البترول هو المهيمن على الاقتصاديات بشكل أساسي، ومن الصعوبة التخلص من هذا الأمر عبر سياسات سريعة.