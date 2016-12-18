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بيان لـ"الداخلية": طلقة طائشة من سلاحه الميرى بالخطأ وراء مصرع جندى مدينة نصر

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بيان لـ"الداخلية": طلقة طائشة من سلاحه الميرى بالخطأ وراء مصرع جندى مدينة نصر بيان لـ"الداخلية": طلقة طائشة من سلاحه الميرى بالخطأ وراء مصرع جندى مدينة نصر

>كتب محمود عبد الراضى

لقى مجند شرطة مصرعه، أثناء عمل احتياطات الأمن اللازمة للبندقية الآلية عهدته، حيث خرجت طلقة نارية بطريق الخطأ أسفرت عن إصابته التى أودت بحياته.

 

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه أثناء قيام المجند "حسن ياسر حسن"- من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، والمعين بخدمته ضمن قوة الإرتكاز الأمنى بشارع مكرم عبيد دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بعمل إحتياطات الأمن اللازمة للبندقية الآلية عهدته، خرجت طلقة نارية بطريق الخطأ أسفرت عن إصابته التى أودت بحياته.

 

وأوضح أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .


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