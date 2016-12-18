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التحقيق مع تاجر بحوزته 18 حمارا بأكتوبر

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التحقيق مع تاجر بحوزته 18 حمارا بأكتوبر التحقيق مع تاجر بحوزته 18 حمارا بأكتوبر

>كتب بهجت أبو ضيف

تجرى نيابة أكتوبر التحقيق مع تاجر ضبط بحوزته 18 حمارا بسيارة نقل للتأكد من أسباب حيازته للحيوانات بعد أن أشارت التحريات الأولية إلى أنه كان يستعد لذبحها. 

 

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه أثناء متابعة الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر والنقيب أحمد السويركى للحالة الأمنية تمكنا من ضبط تاجر أثناء نقله 18 حمارًا بسيارة نقل.

 

وأفادت التحريات بأن المتهم اشترى الحيوانات من مزرعة بالفيوم وكان فى طريقه إلى منطقة الوراق بالجيزة لذبحها، فتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


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