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منظمة التنمية الزراعية: دورة تدريبية عن التوجهات الحديثة في الإرشاد الزراعي

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منظمة التنمية الزراعية: دورة تدريبية عن التوجهات الحديثة في الإرشاد الزراعي منظمة التنمية الزراعية: دورة تدريبية عن التوجهات الحديثة في الإرشاد الزراعي


> أطلقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم الأحد 18 ديسمبر الجاري فعاليات الدورة التدريبية القُطريه في مجال ” التوجهات الحديثة في الإرشاد الزراعي” ، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عُمان، بمشاركة 22كادرا من مختلف محافظات السلطنة وتستمر أعمال الدورة حتى 22 ديسمبر الجاري.

تهدف الدورة التدريبية إلى رفع مهارات كوادر وزارة الزراعة والثروة السمكية في مجالات الإرشاد الزراعي ، وخاصة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية في نظم وخدمات الإرشاد الزراعي، وكذلك المفاهيم والاتجاهات الجديدة في الإرشاد الزراعي والخدمات الإرشادية، بالإضافة إلى دور الإرشاد الزراعي في التنمية الزراعية المستدامة، وطرق البحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي ودوره في تحقيق التنمية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ICT في مجال الإرشاد لنقل التقانات الزراعية للمزارعين، وكذلك تطبيقات على نشر وتبنى المبتكرات الزراعية في سلطنة عمان، ودول أخرى.

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