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الهند تعين قادة جددا للجيش والقوات الجوية والمخابرات

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الهند تعين قادة جددا للجيش والقوات الجوية والمخابرات الهند تعين قادة جددا للجيش والقوات الجوية والمخابرات

أرشيفية

قال مسؤولون إن الهندية عينت قادة جددا للجيش والقوات الجوية في إطار سلسلة من التعيينات في مناصب عسكرية ومخابراتية عليا قبل أسبوعين من موعد تقاعد اثنين من أبرز قادة الدفاع لديها.

وبحسب رويترز قال متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم قال أن الأمر ليس مطروحا للجدل السياسي.

وقال “الحكومة تعين الأشخاص في مناصب بناء على ما تعتبره أكثر خيار مناسب.”

كما أعلنت الحكومة الهندية أيضا تعيينين في مناصب عليا في وكالتيها الاستخباراتيتين الرئيسيتين.

وعُين اللفتنانت جنرال بيبن راوات نائب رئيس أركان الجيش قائدا جديدا للجيش خلفا للجنرال دالبير سينج زوهاج.

و أُختير المارشال الجوي بيريندر سينج دهانوا وهو مقاتل طيار قائدا للقوات الجوية خلفا لأروب راها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التعيينات الجديدة عبر تغريدات على تويتر في وقت متأخر من مساء السبت.

وأثار تعيين راوات – وهو متخصص في مكافحة التشدد – دهشة أحزاب المعارضة لأنه مُنح المنصب متخطيا مرشحين بارزين آخرين كانت لهما الأقدمية.

 

وعين راجيف جاين قائدا جديدا لمكتب المخابرات الداخلي وعين آنيل دهاسمانا مديرا لوكالة المخابرات الخارجية الهندية المعروفة باسم جناح البحث والتحليل (آر.إيه.دبليو). وسيتولى الاثنان منصبيهما لمدة عامين.

 

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