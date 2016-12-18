السجن ١٠ سنوات لضابط شرطة سابق و٦ لربة منزل لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف، طارق الحدينى، وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان، ضابط شرطة سابق - على المعاش - بالسجن لمدة 10 سنوات، وربة منزل بالسجن لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامها بالاتجار فى الهيروين.

كشفت التحقيقات أن معلومات قد وردت إلى معاون مباحث قسم شرطة الوراق تفيد بقيام "محمد. ص. م. ع " 47 عاما ضابط بالمعاش، مقيم بالوراق، وأخرى تدعى "ناهد. ا. م " 41 عام، ربة منزل، بمزاولة نشاطهما الإجرامى والاتجار فى المواد المخدرة خاصة "الهيروين"، وبعد التأكد من المعلومات صدر إذن من النيابة بضبطهما.

وأضافت التحقيقات، أن قوة أمنية توجهت نحو مسكن المتهم الأول وتمكنوا من ضبطه وبصحبته المتهمة الثانية، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس أبيض شفاف يحتوى على مخدر الهيروين وهاتف محمول، كما عثر داخل السيارة على كمية أخرى من ذات المخدر وزنت نصف كيلوجرام، وبمواجهتهما اعترفا بأنهما اعتادا الاتجار فى المواد المخدرة.