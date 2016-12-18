السجن سبع سنوات لعاطل لاتهامه بقتل صاحب مقهى بالوراق

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف، طارق الحديني، وامانة سر محمد سليمان و رجب شعبان، عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد توجيه تهمه القتل العمد له.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان كل من "أحمد علي سيد " ، واشقاءه " محمد " و" سيد " متهمين بقتل المجني علية "محمد سلطان نظير سلطان"، عمدا ، للاخذ بالثأر، لما بدر من انجال عمومته بقتل شقيقهم واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بندقية آلية ومسدس " ، حيث اتفقوا على مراقبته وبعد ان رصدوا كل تحركاته استقلوا دراجة ذات ثلاثة عجلات متجهين إلى شارع جمال عبد الناصر دائرة قسم الوراق، وبمجرد ان شاهدوا المجني علية اخرج الأول والثاني الاسلحة التي كانت بحوزتهم واطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية وفروا هاربين، وقد نجحت قوات الأمن في القبض علي المتهم الاول.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه في وقت سابق قد تلقى قسم شرطة الوراق بلاغ من بعض الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأفراد ومصرع احدهم واصابة اخرين، وعلي الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الطرف الاول " احمد . ح . م " 60 عام، صاحب مقهى" و"سيد . ح . ح " 33 عام، قهوجي، مصاب بطلق خرطوش في الفخذ الايسر" وسماح . ا ، ح " 30 عام ربة منزل، " اميرة. ا . ح "، ربة منزل، مصابة بطلق خرطوش فى العين وكدمات فى انحاء متفرقة من الجسم ، وطرف ثاني " محمد . ح . س " هارب ، " أحمد . ح . س " ، " سيد .ع . س " 37 عام، بقال، مصاب بطلق ناري بالساعد الايمن وكسر مضاعف بالساق وشقيقه " حسين . ع . س " 33 عام ، بقال مصاب بطلق ناري في الرقبة وحالته سيئة.

واضافت التحقيقات أن كلا الطرفين تعدى على الآخر محدثين الاصابات المشار اليها، وان الطرف الاول قد سبق وحرر المحضر رقم 14101 جنح الوراق وذلك بسبب وجود خلافات عائلية بين الرابعة من الطرف الأول، والأول من الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة قام على اثرها تعدى الطرف الثاني على الأول وإحداث اصابات، وقام أفراد الطرف الثاني بقتل صاحب المقهى واشعال النيران بمقر عمله٠