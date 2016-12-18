مصر تؤكد أهمية الارتقاء بوضعية المهاجرين في العالم واحترام حقوقهم

تشارك مصر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته علي صفحتها الرسمية بالفيس بوك على أهمية العمل على الارتقاء بوضعية المهاجرين في كافة أرجاء العالم، واحترام حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز سبل اندماجهم داخل مجتمعاتهم الجديدة، وبما يتفق مع الالتزامات والمواثيق الدولية.

وشددت مصر كذلك على الأهمية الكبيرة التي توليها للأبعاد التنموية للهجرة، والتي تعود بالنفع على دول المصدر والمعبر والمقصد على حد سواء، وتسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، فضلاً عن خلق فرص استثمارية جديدة. كما تعرب مصر عن بالغ القلق إزاء تصاعد ظاهرة كراهية الأجانب والتمييز العنصري ضد المهاجرين، مؤكدة على ضرورة البعد عن سياسة غلق الحدود والتصدي للنزعات الحمائية لدى بعض الدول، والتي تقوض من فرص الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وذكرت الخارجية أن مصر تعد في طليعة الدول التي تشارك بفاعلية في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بموضوعات الهجرة، وتدعو إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تعزيز العمل المشترك وتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة والتنمية وتقاسم الأعباء والمسئوليات وتطوير رؤية موحدة وموقف قوي لتوفير حياة كريمة للمهاجرين تحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.