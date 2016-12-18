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زياد برجي متهم باستغلال قضية سعد المجرد

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الإثنين 19-12-2016 17:17

لم تعد علاقة الصداقة التي تربط بين الفنان زياد برجي والفنان سعد المجرد مخفية فالفنان زياد برجي يعتبر من أكثر الفنانيين الذين يتابعون وبشكل يومي تأييده للمجرد والوقوف إلى جانبه بنشر صور بشكل يومي للمجرد على حسابه الشخصي عبر الانستغرام، الأمر الذي استفز بعضًا من متابعيه الذين اتهموه بأنه يستغل أزمة سعد للترويج لنفسه عبر السوشيل ميديا وخصوصاً بأن الفلورز زاد بشكل ملحوظ على حسابات برجي ولكن سرعان ما حذفت هذه التعليقات ولن نعلم هل زياد من مسحها أم أن من قام بهذا الهجوم تراجع عنه وحذف هذه التعليقات.

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سيدتي