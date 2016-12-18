"طلاق الموسم" عمره عامان.. وهذه النجمة على لائحة أنجلينا جولي "السوداء"

طلبت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie من المحكمة إلزام زوجها الممثل براد بيت Brad Pitt بالخضوع لاختبار تعاطي المخدرات والكحول أربع مرات في الشهر، كشرط أساسي، إن كان يرغب برؤية أطفاله، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ظهرت هذه المعلومات بعدما قدم بيت وثائق للمحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا بمقاطعة لوس أنجلوس، مطالباً بفرض السرية على كافة السجلات والإجراءات التي تخصّ قضية حضانة الأطفال، وذلك بعدما كشفت جولي ومحاميتها لورا ويزر تفاصيل عدة حول الأطفال والعلاج النفسي الذي يخضعون له.

يشار الى أن براد بيت التقى بأولاده مرتين تحت إشراف معالج نفسي يراقب الزيارات، وذلك على خلفية اتهامات "باطلة" بالتعدي على ابنه البالغ من العمر 15 عاماً في إحدى المناسبات على طائرة خاصة من أوروبا إلى لوس أنجلوس.

وفي إطار آخر، نشر موقع aceshowbiz تقريراً صادماً يفيد بأن جولي انفصلت عن زوجها بعد فترة قصيرة من زواجهما في العام 2014، الا أن الأمر بقي سرياً منذ ذلك الوقت، في محاولة منهما لحل مشاكلهما وتفادي الوصول الى ما هما عليه اليوم.

أما موقع radaronline المعني بأخبار المشاهير، فقد كشف أن الممثلة Sarah Paulson كانت على "اللائحة السوداء" لدى انجلينا جولي، أي ان علاقتها ببيت التي بدأت منذ أن عملا في فيلم 12 Years a Slave together، لم تكن ترضيها على الإطلاق. ورجح الموقع أن تكون هذه النجمة أحد أسباب "إنفصال العام".

وكانت وسائل إعلام عالمية قد نشرت معلومات جديدة في قضية طلاق النجمين، مفادها أنّهما مهدّدان بخسارة حضانة أطفالهما بالتبنّي.

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