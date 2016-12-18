40 معلومة عن حياة النجمة نيللي كريم بيوم ميلادها وصور نادرة لطفولتها

تطفىء النجمة نيللي كريم اليوم شمعتها الثانية والأربعين، لتبدأ رحلة العام الثالث بعد الحكمة، ولأن الجميلات لا يتخطين الأربعين أبداً، "سيدتي نت" قررت الإحتفال مع النجمة نيللي كريم بسرد أهم 40 معلومة عن حياتها الخاصة وطفولتها ومشوارها الفني كراقصة باليه وممثلة.

ولدت النجمة نيللي محمد السيد عطا الله في 18 من ديسمبر 1974 بمدينة الإسكندرية لأب مصري وأم روسية

والدها كان يعمل مهندساً في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، أما والدتها فهي من ريف روسيا، وكانت تعمل في مجال التدريس.

التحقت بمعهد "الكونسرفوار" في الإسكندرية لتعلّم فن رقص "الباليه"، ولم يكن عمرها قد تجاوز الأربعة أعوام.

ذهبت مع والدها وهي في السادسة من عمرها لتقيم بروسيا نحو عشرة أعوام حيث انهت دراستها المدرسية هناك بفرقة البولوشوي الشهيرة ، ثم عادت وعائلتها إلي مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية و بدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه في دار الأوبرا المصرية.

تخرجت من معهد الباليه بأكاديمية الفنون، واتجهت إلى الدراسات العليا في قسم إخراج فن الباليه، ثم عملت راقصة باليه بالأوبرا عام 1991.

عملت بالمركز الثقافي الروسي ومعهد جوتة بالقاهرة للانفاق على مصاريف دراستها بمعهد الباليه.

أول راتب حصلت عليه كان 300 جنيه عندما كانت تعمل كراقصة بالية في الأوبرا

والدتها لا زالت لا تجيد التحدث باللغة العربية حتى الآن وتتعامل مع ابنتها باللغة الروسية، وتلجأ اليها لترجمة أعمالها الدرامية

نيللي صرحت سابقا أنها لم ترث جمال والدتها الروسية، وأنها أقرب شبها لوالدها

نيللي اعترفت إنها أخذت من الشعب الروسي الجدية في التعامل وحب الفن والثقافة ومن الشعب المصري القلب الرقيق والإحساس العالي.

يتميز وجه نيللي كريم بصلابة واضحة وجمود أهلها لتقديم الأدوار النفسية المعقدة رغم طبيعتها المرحة وبررت هذا بأنها تعلمت ذلك من الباليه حيث يجب أن تكون صلبة.

منحت نيللي كريم نفسها العلامة الكاملة بتقييم الأنوثة، وأكتفت بست درجات من عشرة بمقياس الجمال، و8 من 10 في الثقافة، ومنحت نفسها العلامة الكاملة عن الذكاء مؤكدة بأن ذكائها لا يخونها، واكتفت بـ 3 عن الشر.

نيللي تزوجت أول مرة من رجل الأعمال بهاء صبري بعمر ال 16 سنة، بدون موافقة عائلتها بعد وفاة والدها بـ 6 أشهر فقط ، وانفصلت عن زوجها بعد زواج 9 سنوات ولم يكن لديها وقتها سوى 1000 جنيه.

تزوجت سرا لمدة شهر واحد فقط ولم يعرف اسم الزوج حتى اللحظة وتعتبره خطا كبير وترفض الحديث عنه.

زوجها الثالث خبير التغذية هامي أبو النجا فقد تزوجته بعد 4 أيام على تعارفهما، عام 2004 وانفصلا بعد 11 سنة زواج.

زوج نيللي كريم الأول تزوج فيما بعد من السيدة أماني شقيقة المطربة السورية أصالة.

أكدت نيللي كريم أن كتاب آدم وحواء لطليقها الثاني هاني أبو النجا يُشبههما بنسبة 60%، مشيرةً إلى أن تعليقاتها عبر الفيس بوك لا علاقة لها بوالد ابنتيها وليست شخصية.

في برنامج ” 100 سؤال” والذي تقدمة الإعلامية راغدة شلهوب اعترفت بأنها تعرضت للخيانة الزوجية.

لديها 4 أطفال وهم كريم "20 سنة" ويوسف "17 سنة" من زواجها الأول، وسيليا وكندة من زواجها الثاني

بدايتها الفنية كممثلة كانت مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التى اختارتها عام 2000 في مسلسل "وجه القمر"

أول ظهور لها على الشاشة الصغيرة كان كفنانة استعراضية عام 1999 بفوازير رمضان "حلم ولا علم" مع المخرج أشرف لولي.

ولكنها ظهرت ضمن مجموعات الرقص الصامتة عام 1991 بمسلسل ألف ليلة وليلة من بطولة النجمة المعتزلة إيمان الطوخي.

أول أعمالها في السينما كانت فيلم "شباب على الهوا" عام 2002، إلا إنها لم تحقق الشهرة السينمائية إلا مع المطرب عامر منيب في فيلم "سحر العيون".

أول ظهور لها بالمهرجانات الدولية كان عام 2004 مع فيلم المخرج الراحل يوسف شاهين "اسكندرية نيويورك" بدور يجسد شخصيتها الحقيقية كراقصة بالية، بينما بطولة الفيلم كانت للنجمة يسرا اللوزى.

المخرج الراحل يوسف شاهين طلب منها أن تقوم بعملية تجميل في أنفها، حتى يمكنها بطولة أحد أفلامه ولكنها رفضت وأكدت له أنها راضية عن شكلها.

اختيرت عام 1996 للاشتراك في مسابقة البالية العالمية في اليابان، وحصلت هناك على جائزة تقديرية كأحسن راقصة باليه.

حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2005 عن فيلم (إنت عمري) من إخراج خالد يوسف.

في عام 2010 مُنحت شهادة تقدير خاصة عن دورها في فيلم واحد صفر الذي عرض عام 2009، من قبل لجنة التحكيم في حفل ختام المهرجان القومي للسينما المصرية في دار الأوبرا في القاهرة.

عام 2015 يعد عام الجوائز لـ"نيللي كريم" حيث حصلت على العديد من الجوائز، وحصلت على جائزة فاتن حمامة بمهرجان القاهرة السينمائي، وحصلت على لقب أفضل ممثلة بمهرجان القنوات الفضائية، وفي يوم ميلادها حصدت جائزة الديرجيست كأفضل ممثلة عن مسلسل "تحت السيطرة".

أكدت أن الفنانة زينة كانت المرشحة الأولى لبطولة مسلسل "ذات" ولكن قرار كاملة أبو ذكري استقر عليها في النهاية، مشيرة إلى أنها أصيبت بالإحباط النفسي وهي تؤدي شخصية "ذات" بعمر الـ60 سنة.

نيللي تخضع لمتابعة من طبيب نفسي منذ تصوير مسلسل ذات للعلاج من فوبيا الشيخوخة.

اشهر أفلام نيللي كريم "الفيل الأزرق" لم تكن سنقدم دور لبني ولكنها رشحت أولا لدور مايا وبعدما رفضته ذهب الدور للفنانة دارين حداد وحصلت هي على شخصية لبني.

نيللي لم تكن المرشحة الأولي لبطولة فيلم "زهايمر" أمام الزعيم عادل أمام، وانما تم ترشيحها بعد اعتذار البطلة الأصلية النجمة غادة عادل.

الفنانة نيللي كريم ، أول ممثلة مصرية تشارك بعضوية لجان تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بعدما انضمت للجنة تحكيم مسابقة "آفاق" العام الحالي.

اعترفت مؤخرا إنها لا تحب التمثيل، ولا تحب أن تشعر بأنها تمثل، مضيفة: "بحب الإخراج، وبعتبر نفسي ممثلة معتزلة عشان بمثل بمزاجي.

خرجت النجمة نيللي كريم من القائمة المختصرة لجائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي للعام 2016 ، بعد استبعاد فيلمها اشتباك.

نيللي اعترفت بأنها مدخنة شرهة، وقالت لبرنامج "سمر والرجال " إنها مع نظرة المجتمع السيئة للمدخنين لأنه أمر غير صحي ومضرّ، لكنها تعودت أن تدخن قبل كل مشاهدها الصعبة حتى تستطيع التركيز.

نجمتها المفضلة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتصطحب أولادها لمشاهدة أي فيلم تقوم بتقديمه.

بحقيبتها مصحف لا يفارقها تلقته هدية من ابنة الفنانة الراحلة هند رستم بسرادق عزائها، بعدما أخبروها أن الفنانة الراحلة كانت تحبها وتمنت لو أهدتها هذا المصحف.

تتمنى أن تجسد دور الفنانة الراحلة سامية جمال في عمل درامي.