انفراد بالصور: السيرة الكاملة لزوج داليا البحيري الثالث حسن سامي

صورة واحدة تم تسريبها من حفل زفاف الفنانة داليا البحيري الثالث، كانت كافية لانهيار "جدار الغموض" عن هوية العريس، وتبين أنه ليس رجل أعمال كما يشاع وإنما مهندس يعمل بالأساس بمنصب الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات بشركة اتصالات مصر، وبعدها انتقل لشركة النيل للطيران اضافة للاستثمار بمجال العقارات المصرية، كما تبين أنه تعرف على النجمة منذ أربعة شهور فقط، بعد سنوات طويلة قضاها بدول الخليج.

المهندس حسن سامي عمل بشركة اتصالات وقام بالإشراف على قسم المبيعات إبان تأسيسها بمصر، وغادرها ليشغل منصب مديراً عاماً لشركة النيل للطيران كما يمتلك شركة خاصة لصيانة السيارات تحمل اسم " Protect Me Egypt " ولديه ثلاث بنات وابن ذكر واحد، أكبرهن حبيبة خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتعمل بمجال التصميم.