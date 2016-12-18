عائلة مايكل شوماخر تطلق مبادرة "مواصلة الكفاح"

أطلقت عائلة مايكل شوماخر Michael Schumacher مبادرة إنسانية من أجل مساعدة الآخرين، مستوحاة من المسيرة الحافلة لبطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1 للسيارات وتحت شعار "مواصلة الكفاح" في مواجهة الشدائد.

وقالت كورينا، زوجة السائق الألماني المعتزل، في بيان لها لتقديم النشاط الذي لا يهدف للربح: "نحن نريد تشجيع الآخرين على عدم الاستسلام أبداً".

وفي 29 ديسمبر-كانون الأول الجاري، ستكون ذكرى مرور ثلاث سنوات على تعرض سائق فيراري السابق (48 عاماً) لحادث مروع خلال تزلجه على الجليد في جبال الألب الفرنسية في 2013.

ولم تعلن كيم، مديرة أعمال شوماخر، الكثير عن تفاصيل حالته الصحية قائلة: "الحالة الصحية لمايكل ليست قضية عامة ولذلك سنواصل عدم التعليق في هذا الشأن. هذا أيضاً لأننا يجب أن نحمي الدائرة المقربة منه."

وأضافت: "مايكل كان يحب دائماً حماية خصوصياته حتى في أنجح مراحل مشواره.. كان يحب دائماً التأكد من وجود خط واضح وفاصل بين حياته العامة وحياته الشخصية".

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