انطلاق مباراة الأهلى والمصرى ببرج العرب

كتب فتحى الشافعى

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والمصري باستاد برج العرب في الجولة الـ16 للدوري العام ، ويتربّع الأهلي على عرش بطولة الدوري برصيد 39 نقطة فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : شريف إكرامي، سعد سمير، محمد نجيب ، محمد هاني ، حسين السيد ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، أحمد فتحي ، وليد سليمان ،عبد الله السعيد ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل المصري ، كلاً من : أحمد بوسكا ، أسامه عزب ، فريد شوقي ، أحمد كابوريا، محمد حمدي ، أحمد منصور ، إسلام صالح ، أحمد فوزي ، أحمد صافي ، أحمد شكري وأحمد جمعة.