طرق دبي: 42 مليون درهم حصيلة المزاد العلني الـ 93

بلغت حصيلة المزاد العلني رقم 93 للأرقام المميزة الذى نظمته هيئة الطرق والمواصلات أمس في أبراج الامارات، 42 مليون درهم، واستحوذت ثلاثة أرقام على نصيب الأسد، محققة 15 مليون درهم من الايرادات، وحقق الرقم 10 من الكود( I ) ، أعلى إيراد في المزاد حيث بلغت قيمته 6 ملايين، و700 ألف درهم.

وأوضح أحمد بهروزويان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن المزاد حظي بمشاركة واسعة من الجمهور وحضره ما يقارب 500 شخص، حيث تم طرح 91 رقما مميزا لمختلف الفئات، مشيرا أيضاً إلى أن الرقم Q 12، حقق إيرادا مرتفعا خلال المزاد العلني، وذلك بقيمة 5 ملايين درهم، يليه الرقم C55، بقيمة 4 ملايين.

وأضاف: كما بيع الرقم C 888 الذي يعد الأعلى سعراً للأرقام الثلاثية بقيمة وصلت إلى مليون و810 آلاف درهم، والرقم M 222، وصل إلى مليون و440 ألف درهم، فيما حقق الرقم الرباعي 1000 من الكود ( I)، مليونا و100 ألف درهم، فيما بيع الرقم L 11111، بقيمة مليون و980 ألف درهم، بينما بيع الرقم الخماسي 55555 E على مبلغ مليون، و30 ألف درهم.

كما حظي أحد المشتركين بالمزاد بالرقم الثلاثي P 479، الذي أجريت القرعة على سحبه في نهاية المزاد، وذلك تكريما للمشاركين وإسعادهم وتشجيعهم على المشاركة في المزادت المقبلة.

وأضاف بهروزيان: أن المزاد" 93" شهد إقبالا وتنافسية كبيرة، بين الجمهور، الذين حرصوا على حضور المزاد، وهم من مختلف الفئات العمرية، وشرائح المجتمع من جنسيات متنوعة، مما يظهر نجاح المزادات العلنية للأرقام، التي يعنى بها الجمهور، وهو ما يؤكد استمراريته ليصل إلى الرقم 93، لافتاً إلى أن المزاد العلني المقبل سيجري تنظيمه في شهر فبراير 2017.



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