"الزراعة": 98 مليون جنيه حصيلة بيع 21 قطعة أرض بالمزاد العلنى اليوم

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن حصيلة بيع 21 قطعة من أراضى المبانى فى محافظتى القاهرة والجيزة، بالمزاد العلنى لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والتى بلغت حوالى 97 مليونًا و845 ألف جنيه.‏

وأسفر المزاد العلنى الذى نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، اليوم الأحد، عن بيع 12 قطعة أرض بمنطقة قباء فى جسر السويس التابعة لحى السلام بمحافظة القاهرة، بإجمالى 32 مليونًا و328 ألف جنيه، إذ تم بيع القطعة رقم 1 بمساحة 280 مترًا مربعا، بسعر المتر 16 ألفًا و700 جنيه، بإجمالى 4 ملايين و676 ألف جنيه، والقطعة رقم 2 بمساحة 264 مترًا مربعًا بالمنطقة نفسها، بسعر المتر 9 آلاف و400 جنيه، بإجمالى مليونين و481 ألف جنيه، والقطعة رقم 3 بمساحة 262.5 متر مربع بسعر 8 آلاف و500 جنيه للمتر بإجمالى مليونين و231 ألف جنيه.‏

وقالت الوزارة فى بيان صادر عنها اليوم، إنه تم بيع القطعة رقم 4 بمساحة 245 مترًا مربعًا، بسعر المتر 7 آلاف جنيه، بإجمالى مليون و862 ألف جنيه، إضافة لبيع القطعة رقم 5 بمساحة 227.5 متر مربع، بسعر المتر 7 آلاف و850 جنيهًا بإجمالى مليون و785 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 6 بمساحة 216 مترًا مربعًا، بسعر المتر 11 ألفًا و800 جنيه وبإجمالى مليونين و548 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 7 بمساحة 280 مترًا مربعًا بسعر 15 ألف جنيه للمتر، وبإجمالى 4 ملايين و200 ألف جنيه، والقطعة رقم 8 بمساحة 264 مترًا مربعًا، بسعر المتر 10 آلاف و550 جنيهًا، وبإجمالى مليونين و785 ألف جنيه.‏

وأشارت الوزارة فى بيانها، إلى أنه تم بيع القطعة رقم 9 بمساحة 262.5 متر مربع، بسعر 9 آلاف و850 جنيهًا للمتر، بإجمالى مليونين و585 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 10 بمساحة 245 مترًا مربعًا، بسعر 8 آلاف و300 جنيه للمتر، بإجمالي مليونى جنيه، وبيع القطعة رقم 11 بمساحة 227.5 متر مربع، بسعر 9 آلاف و650 جنيهًا للمتر، بإجمالى مليونين و195 ألف جنيه، فضلاً عن بيع القطعة رقم 12 بمساحة 216 مترًا مربعًا، بسعر 13 ألفًا و800 جنيه للمتر، بإجمالى مليونين و980 ألف جنيه.‏

وأسفر المزاد العلنى عن بيع 9 قطع فى منطقة الكوم الأخضر بالهرم، إضافة لمساحات أخرى فى فيصل بمحافظة الجيزة، وبلغت الحصيلة الإجمالية للبيع 65 مليونا و62 ألف جنيه، ومن القطع المبيعة القطعة رقم 2 بالكوم الأخضر، بمساحة 918 مترًا مربعا، سعر البيع 26 ألفًا و250 جنيهًا للمتر، بإجمالى 24 مليونًا و97 ألف جنيه، والقطعة رقم 4 بمساحة 862 مترًا مربعًا، سعر المتر 7 آلاف و600 جنيه، بإجمالى 6 ملايين و551 ألفًا، والقطعة رقم 5 بمساحة 862 مترا مربعا، سعر المتر 8 آلاف و150 جنيهًا، بإجمالى 7 ملايين و25 ألف جنيه.

وأعلن المزاد أيضًا عن بيع القطعة رقم 6 بمساحة 862 مترًا مربعا، سعر المتر 6 آلاف و50 جنيهًا، بإجمالى 5 ملايين و175 جنيهًا، والقطعة رقم 7 بمساحة 862 مترًا مربعا، سعر المتر 6 آلاف و50 جنيهًا، بإجمالى 5 ملايين و175 جنيهًا، إضافة لبيع عدد من القطع فى فيصل، منها القطعة رقم 1 بمساحة 690 مترًا مربعًا، سعر المتر 10 آلاف و80 جنيهًا، بإجمالى 6 ملايين و955 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 2 بمساحة 270 مترًا مربعًا، سعر المتر 10 آلاف و350 جنيهًا، بإجمالى مليونين و794 جنيهًا، والقطعة رقم 3 بمساحة 270 مترًا، سعر المتر 10 آلاف و200 جنيه، بإجمالى مليونين و754 ألف جنيه، والقطعة رقم 4 بمساحة 480 مترًا مربعًا، سعر المتر 9 آلاف و450 جنيهًا، بإجمالى 4 ملايين و536 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أنه سيتم طرح قطعة أرض فضاء بشارع الملك فيصل الرئيسى، فى منطقة الطالبية البحرية بمحافظة الجيزة، مساحتها حوالى 6 أفدنة، و7 قراريط و8 أسهم، أى بما يعادل حوالى 26 ألفًا و483 مترًا مربعًا، فى مزاد جديد سيتم الإعلان عنه لاحقًا، وتحددت قيمة التأمين للراغبين فى شراء هذه القطعة بمبلغ 500 ألف جنيه.