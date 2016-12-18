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وكيل تعليم دمياط يعقد صلحا بين أهل طالب اعتدى على آخر بسلاح أبيض

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وكيل تعليم دمياط يعقد صلحا بين أهل طالب اعتدى على آخر بسلاح أبيض وكيل تعليم دمياط يعقد صلحا بين أهل طالب اعتدى على آخر بسلاح أبيض

>دمياط - عبده عبد البارى

قال عطا خليفة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، لـ"اليوم السابع" إنه تم توقيع صلح بين أهل طالب اعتدى على آخر بسلاح أبيض "مشرط"، وذلك فى مشاجرة بالشارع قبل بداية اليوم الدراسى .

 

وكان الطالب "ع - ج - ا" بالصف الأول الإعدادى بمدرسة دمياط الإعدادية بنين، قد اعتدى بالضرب على التلميذ "ا- ط-خ" بالصف السادس الابتدائى بمدرسة الدكتور محمد حسن الزيات، المجاورة لمدرسة دمياط الإعدادية، بعد وقوع مشاجرة بينهما فى السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد.

 

وقام طالب الإعدادى بضرب تلميذ الابتدائى بواسطة سلاح أبيض "مشرط"  فى وجهه، وتمت معالجة التلميذ دون عمل أى غرز . وعلى الفور تدخلت إدارة المدرستين، وتم استدعاء ولى أمر كلا الطالبين، وتم توقيع صلح ودى، وتعهد كل منهما بعدم تقديم أى بلاغات فى أقسام الشرطة أو الإدارة التعليمية، أو مديرية التربية والتعليم بدمياط.


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