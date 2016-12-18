ضبط ٢ كجم كوكايين خام مع برازيلي بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات ، من احباط محاولة تهريب ٢ كجم من مخدر “كوكايين” خام ، مع راكب برازيلي الجنسية ، فور وصوله من البرازيل عن طريق دبي ، أخفاها داخل جيوب سحرية في حقائبه ، لتهريبها من رجال الجمارك والعبور بها وتسليمها إلى تجار المخدرات داخل البلاد وبيعها للمدمنين .

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه وردت معلومات من مباحث المخدرات باعتزام الراكب تهريب كمية من الكوكايين ، واضافت انه اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي ، اشتبه كل من محمد يوسف وسيد ممدوح مأمورا الجمرك في الراكب برازيلي الجنسية ٢٦ عاما ، والقادم من البرازيل ثم مطار دبي ترانزيت ، وبعدها وصل القاهرة ، وقام كل من أسامة أبو سريع نائب رئيس وردية الجمرك بتفتيش حقائبه أمام محمد مصطفي مدير الجمرك ، عثر معه علي ٢ كجم من مخدر “كوكايين” خام في قاع سحري اسفل حقيبته .

أمر سامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة ، بحجز المضبوطات وتحرير محضر ضد الراكب وإحالته للنيابة بتهمة جلب مواد مخدرة من الخارج .