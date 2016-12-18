أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قوات خاصة تحرر رهائن من قلعة الكرك وارتفاع عدد الضحايا إلى 7 شهداء

Google+ Print
قوات خاصة تحرر رهائن من قلعة الكرك وارتفاع عدد الضحايا إلى 7 شهداء قوات خاصة تحرر رهائن من قلعة الكرك وارتفاع عدد الضحايا إلى 7 شهداء

أرشيفية

أفادت وسائل إعلامية أردنية اليوم الأحد بأن قوات أمنية خاصة نجحت في تحرير رهائن محتجزين داخل قلعة الكرك في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 7 شهداء.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن مصادر مطلعة اليوم أن قوات أمنية خاصة نجحت في تحرير رهائن محتجزين بينهم سياح داخل قلعة الكرك.

ومن جانبها, أفادت صحيفة “الرأي” الأردنية بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 7 شهداء من بينهم 4 من رجال الأمن العام, و3 مدنيين من بينهم سائحة كندية الجنسية, فضلا عن إصابة العشرات.

وأشارت إلى أنه تم تحويل جثث الضحايا إلى مركز طب شرعي الجنوب بمدينة الكرك, والمصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي, ومستشفى الأمير علي بن الحسن العسكري.

وشهدت منطقة القطرانة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن اليوم حادث إطلاق نار اليوم من قبل مسلحين مجهولين, ولا تزال العمليات الأمنية مستمرة للتعامل مع المسلحين الذين قدر عددهم بخمسة أو ستة مسلحين, حسبما أفاد بيان بيان صدر مساء اليوم عن مديرية الأمن العام الأردنية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا