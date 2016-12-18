قوات خاصة تحرر رهائن من قلعة الكرك وارتفاع عدد الضحايا إلى 7 شهداء

أفادت وسائل إعلامية أردنية اليوم الأحد بأن قوات أمنية خاصة نجحت في تحرير رهائن محتجزين داخل قلعة الكرك في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 7 شهداء.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن مصادر مطلعة اليوم أن قوات أمنية خاصة نجحت في تحرير رهائن محتجزين بينهم سياح داخل قلعة الكرك.

ومن جانبها, أفادت صحيفة “الرأي” الأردنية بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 7 شهداء من بينهم 4 من رجال الأمن العام, و3 مدنيين من بينهم سائحة كندية الجنسية, فضلا عن إصابة العشرات.

وأشارت إلى أنه تم تحويل جثث الضحايا إلى مركز طب شرعي الجنوب بمدينة الكرك, والمصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي, ومستشفى الأمير علي بن الحسن العسكري.

وشهدت منطقة القطرانة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن اليوم حادث إطلاق نار اليوم من قبل مسلحين مجهولين, ولا تزال العمليات الأمنية مستمرة للتعامل مع المسلحين الذين قدر عددهم بخمسة أو ستة مسلحين, حسبما أفاد بيان بيان صدر مساء اليوم عن مديرية الأمن العام الأردنية.

أ ش أ