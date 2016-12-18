العلامة الألمانية MCM تكشف عن مجموعتها لربيع وصيف 2017 في دبي

تأسست دار Modern Creation München والمعروفة بـMCM في ميونخ عام 1976، عندما كانت المدينة تُعتبر مرتع محبّي الأناقة العالميين، وهي تفتخر باستخدام أجود أنواع الجلود والمواد، كما تتجذّر مهارتها في إرثها وتفوّقها في صناعة الحقائب.

ومؤخراً قامت العلامة الألمانية الشهيرة بالكشف مؤخّراً عن مجموعتها لربيع وصيف 2017 في دبي. فتماشياً مع عرضها حول العالم، شهدت مجموعة ربيع وصيف 2017 من MCM فعالية إطلاق مفعمة بالأناقة في مول الإمارات بحضور ممثّلين عن وسائل إعلامية مختارة من المنطقة.

يتمحور موضوع المجموعة وروحها حول أسلوب "البانك" Punk. فمجموعة ربيع وصيف 2017 من MCM تسعى إلى التحرّر من كلّ ما هو عادي، وتجربة سبل جديدة لتجسيد أعلى مستويات الإبداع، وقد استمدّت الدار وحيها لابتكار هذه المجموعة من المغنّية/مؤلّفة الأغاني الألمانية "نينا هاغن"، والتي اشتهرت بأزيائها غير التقليدية وتسريحات شعرها غير المألوفة. لذا، فإنّ مجموعة ربيع وصيف 2017 تزاوج ما بين الطبعات الرقمية والتناظرية، ما يمنح إطلالة كلاسيكية إنّما عصرية وآسرة مع تنوّع الموادّ المستعملة. يمكن لعشّاق الموضة والأزياء أن يختاروا القطع التي تعجبهم من هذه المجموعة الثورية التي تقدّم تشكيلة من التصاميم المختلفة للرجال والنساء في باقة واسعة من الألوان التي تعكس مصدر وحي العلامة.

ما زالت روح MCM الثورية، الساحرة، والرائدة تستمدّ وحيها من ميونخ لدى تأسيسها. فروح الدار تتمحور حول استمرار عصر السفر في ظلّ الأناقة الراقية للسبعينيات والرحالة العالميين لعصرنا الحديث. أمّا الشعار فيعكس براعة حرفية لا نظير لها.