مانوفاكتور كونتمبورين دو تان تطرح مجموعة جديدة من الساعات

بيروت - سيدتي نت

طرحت شركة مانوفاكتور كونتمبورين دو تان للساعات مجموعة سكوينشال ون - S110 سكل، وهو إصدار محدود يضم 10 ساعات فقط، وتجسد مراحل رقصة الموت احتفالاً بالحياة.

وعلى غرار علم القراصنة الشهير، تحتل الجمجمة مركز قرص الساعة في هذا الطراز، وهي محاطة بإطار مربع على شكل وسادة، وقد تم نحتها من الألومنيوم فائق الرقة، فالجمجمة خفيفة الوزن لدرجة تمكنها من الدوران مع عقرب الساعات، وهي إحدى أربع ساعات دوارة تشتهر بها هذه العلامة التجارية، وكنقيض ثابت لحركة الجمجمة الدوّارة، فإن الجسرين المتقاطعين في القرص يجسدان العظمتين المتقاطعتين لرمز القراصنة الشهير والعالمي.

وتتوفر مجموعة سكوينشال ون - S110 سكل بأربعة إصدارات، وهي درجات اللون الأصفر والأخضر والألومنيوم، التي تبث الحياة في رمز الجمجمة القاسي، والجسرين المتقاطعين، والعقارب، ومؤشرات الساعة، فضلاً عن الفصوص الثلاثة الأولى من سوار الساعة، أما الإصدار الأسود بالكامل من المجموعة فإنه يتميز برمز الجمجمة، ومؤشرات الساعة المعالجة بالكامل بتقنية Super-LumiNova فائقة الإشعاع، التي تستخدم للمرة الأولى في ساعات مانوفاكتور كونتمبورين دو تان.