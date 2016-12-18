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قاديروف: القضاء على مسلحين في عملية عسكرية

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قاديروف: القضاء على مسلحين في عملية عسكرية قاديروف: القضاء على مسلحين في عملية عسكرية

رئيس الشيشان – رمضان قاديروف

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، اليوم الأحد، أن القوات الخاصة استطاعت ملاحقة المسلحين الذين هجموا على مقر الشرطة في وقت سابق، والقضاء عليهم.

ونسبت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إلى قاديروف قوله “إنه يجب مكافحة من يعتدي على الشرطة والشعب بحزم”، مؤكدًا أنه كان قد تم تحديد المجموعة بشكل كامل، ومشددًا في الوقت ذاته على أن الوضع الحالي في بلاده هادئ.

ويشار إلى أن زعيم الشيشان، قاد العملية الخاصة بنفسه، وأكد أن هذه المجموعة هي التي هاجمت الشرطة في الليل.

والجدير بالذكر أن روسيا حذرت مرارًا من خطر التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي بات اليوم واحدا من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن العالمي.

أ ش أ

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