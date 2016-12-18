تنظيم دورة لمصابى الألغام بمرسى مطروح حول إدارة المشروعات الصغيرة

مطروح – حسن مشالى

نظم مركز النيل للإعلام بمطروح دورة تدريبية تحت شعار "انطلاقة " حول إدارة المشروعات الصغيرة لمصابي الألغام، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وجمعة ضحايا الألغام بمطروح، وذلك ضمن برنامج "انطلاقة" لتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة برعاية شركة شل للبترول.

وتناول المدرب احمد عبود، خلال الدورة، عدد من المحاور محاور من بينها كيفية تحويل الفكرة إلي مشروع ، والتعريف بريادة الأعمال ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة ومصادر تمويل المشروعات وكيفية الحصول عليها.

وهدفت الدورة التدريبية، التي شارك فيها 20 من مصابي الألغام اقل من 35 سنة، على مدار 5 أيام، تم تعريف المشاركين خلالها، بالإجراءات المطلوبة للحصول على قروض للبدء فى عمل مشروعات صغيرة، و فتح مجالات لفرص العمل أمام مصابي الألغام، لدعمهم اقتصاديا وضمان حياه كريمة لهم وتيسير إدماجهم فى المجتمع.

وأكدت صافيناز أنور مدير مركز النيل للإعلام، بأن الدورة التدريبية تمثل خطوة جديدة لمركز النيل في تبنى قضية الألغام، ودعم المصابين وأسر الضحايا.

وتحدث العميد محمد حجازى مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمطروح، عن الدور المجتمعي للمؤسسة، من خلال تقديم المساعدات لمختلف الفئات، والدور فى إتاحة فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والقروض الميسرة، بهدف تنمية المجتمع وتشغيل الشباب.

وقال عبد الله الشهيبى رئيس جمعية مصابي الألغام أن الجمعية لا تألوا جهدا فى خدمة المصابين واسر الضحايا، مع السعى لحل مشكلاتهم وإنهاء معاناتهم، من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وفى نهاية الدورة، تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين مقدمة من شركة شل للبترول.