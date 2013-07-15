باحثون: "الكورتيزون" أفضل علاج للرياضيين المصابين بالتواء فى الكاحل

كشف فريق من الباحثين بجامعة أوستن فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عن أفضل وأحدث علاج للرياضيين المصابين بالتواء فى كاحل القدم، وذلك من خلال تجارب وأبحاث موسعة أجريت على عدد كبير من اللاعبين المشاركين بدورى كرة القدم الأمريكية "NFL".

وأكد الباحثون أن حقن الكورتيزون هى العلاج الأمثل للاعبين المصابين بالتواء فى الكاحل، حيث يسرع من عودتهم إلى ممارسة كرة القدم مرة أخرى، ويختصر مدة الإصابة بنسبة 40%.

وكشفت النتائج أن اللاعبين المصابين، والذين خضعوا لاستخدام حقن الكورتيزون عادوا بشكل أسرع إلى الملاعب بمدة تقدر بعشرة أيام كاملة مقارنة باللاعبين الذين لم يستخدموا الكورتيزون ولحقت بهم نفس الإصابة.

وشملت الأبحاث 31 لاعباً ممن يشاركون فى بطولة دورى كرة القدم الأمريكية، حصل 13 منهم على حقن الكورتيزون خلال 72 ساعة من الإصابة بالتواء فى الكاحل، فيما خضع باقى اللاعبين إلى العلاج التقليدى باستخدام المسكنات ومضادات الالتهاب غير الاستيرويدية، واستطاع اللاعبون الذين استخدموا الكورتيزون من العودة إلى الملاعب بعد 15 يوما فقط من الإصابة، فيما تمكن اللاعبون الآخرون من مواصلة اللعب مرة أخرى بعد 25 يوما تقريباً.

ولم يُفصح الباحثون عن أى مشاكل صحية ألمّت باللاعبين المشاركين فى البطولة جراء استخدام حقن الكورتيزون، وقد يرجع ذلك إلى قصر مدة العلاج.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى الذى عقدته الجمعية الأمريكية لجراحى العظام الخاص بالطب الرياضى فى مدينة شيكاغو الأمريكية، وذلك فى الثانى عشر من شهر يوليو الجارى.