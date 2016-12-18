علاء العال يعتذر: أنا مصدوم.. وهذه إمكانيات لاعبى الشرقية

كتبت لبني عبد الله وامال عزت

أبدى علاء عبد العال مدرب الشرقية المستقيل حزنه الشديد عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه من ضيفه طنطا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة قال عبد العال "أقدم التهنئة لفريق طنطا على الفوز الذي حققوه عن جدارة واستحقاق".

وأضاف "خضنا المباراة في ظروف صعبة خاصة بعد الهزيمة في المباراة السابقة أمام النصر للتعدين بالإضافة إلى غياب المعتصم سالم وعلي عفيفي".وتابع "تلقينا الهدف وحاولنا بعده إدراك التعادل لكن اللاعبين لم يشنوا هجمات حقيقية وخطيرة على مرمى طنطا".

وأتم حديثه "أقدم اعتذاري لمحافظ الشرقية ولراعي الفريق النائب أحمد فؤاد أباظة ولجماهير الشرقية عن عدم الاستمرار كمدير فني للفريق لأنني حاولت أفعل شيئا من أجلهم ولكن هذه قدرات اللاعبين المتاحة فقد تلقيت صدمة كبيرة فيهم وفي مستواهم".