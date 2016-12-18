نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الإسماعيلى وبتروجت وخروج باهر للإصابة

كتب سليمان النقر

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى مع بتروجت بالتعادل السلبى في المباراة التي تجمعهما على استاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

أنقذ محمد عواد فريقه من هدف محقق في الدقيقة الثامنة بعد تصديه لتسديدة قوية من شميلس بيكلي لاعب بتروجت من داخل منطقة الجزاء.

وأضاع شكرى نجيب هدف مؤكد أيضا للإسماعيلى بعدها بدقيقة رافضا الهدية المقدمة من محمد أبو المجد بوشا.

كما أضاع الإسماعيلي فرصة للتسجيل في الدقيقة 20 من رأسية بوشا أنقذها على فرج حارس بتروجت ، قبل أن يهدر كريم طارق فرصة التقدم لبتروجت من هجمة منظمة في الدقيقة 23.

أجرى الإسماعيلى تغييره الأول في الدقيقة 38 بنزول وليد عطية بدلا من باهر المحمدى الذي خرج للإصابة، وأضاع جيمس تيدي فرصة التسجيل في الدقيقة 44 من كرة رأسية بعدما وصلته من ركلة ركنية.

وتحصل الإسماعيلى علي ركلة حرة مباشرة من علي حدود منطقة الجزاء سددها حسنى عبد ربه في الدقيقة 47 وأنقذها على فرج الذي حلوها إلى ركنية واستمر التعادل السلبى حتى نهاية الشوط الأول.