النادى المصرى يدعو جماهيره لمشاهدة مباراة الأهلى بأحد الشاشات بالاستاد

بورسعيد – محمد عزام

أعلنت إدارة النادي المصري منذ قليل، أنه قد أسفرت الاتصالات التي أجرتها مع الجهات المعنية عن تأجيل أعمال الصيانة الكهربائية التي كان مقرراً إجراؤها بمحيط الاستاد إلى الغد؛ وبناء على ذلك فستستضيف الساحة الخلفية للمدرج الشرقي باستاد المصري؛ تجمع الجماهير لمشاهدة مباراة الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد .

كان قد ألغى النادي المصري، مساء اليوم، وقبيل انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الأهلي في اطار مباريات الدوري العام؛ تجمع جماهير بورسعيد في الساحة الخلفية للمدرج الشرقي لمشاهدة المباراة؛ لانقطاع التيار الكهربائي عن الإستاد .

وأصدر "المصري" بياناً له قال فيه " تعتذر إدارة النادي المصري عن عدم استضافة التجمع الجماهيري لمشاهدة مباراة المصري والأهلي والذي كان سيقام مساء اليوم بالساحة المجاورة لملعب هوكي الانزلاق ، وذلك بعد إخطار شركة الكهرباء إدارة النادي بفصل التيار الكهربائي عن الاستاد نظراً لاجراء أعمال صيانة دورية بمحيط الاستاد " .

وانتشر بائعو أعلام النادي المصري اليوم الأحد، بمحيط استاد بورسعيد، وأمام الساحه التي يتجمع بها الآلاف من الجماهير لمشاهدة مباريات المصري في الدوري العام الممتاز بإحدى الشاشات العملاقة التي تعدها إدارة النادي .

وحرص الأهالي على شراء الأعلام وآلات التنبيه؛ قبيل انطلاق صافرة بداية المباراة بساعات قليلة، وارتفعت أصوات آلات تنبيه السيارات بالشوارع، ورفع الأهالي الأعلام على شرفات المنازل وأعلى السيارات.