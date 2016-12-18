الرجاء يهزم صيد المحلة ويعود لصدارة بحرى..والأسيوطى يتعادل مع بنى سويف سلبيا

كتب - هيثم عويس - محمد غنيم - فاتن شلبى

عاد فريق الرجاء لصدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى بعد الفوز الذى حققه على خارج ملعبه على صيد المحلة بهدف نظيف، فى الوقت الذى تعثر فيه منافسه بلدية المحلة وتعادل مع شربين بهدف لمثله.

وأسفرت باقى النتائج عن فوز دمنهور على كفر الشيخ بهدفين نظيفين فى المباراة الأولى لرضا عبد العال كمدير فنى لأبناء البحيرة، بينما حقق مركز شباب بدر الفوز على الحرية بهدف نظيف، كما تعادل نبروه وفاركو سلبيا، كما فاز الحمام على مياه البحيرة بهدف نظيف.

بهذه النتائج يحتل الرجاء المركز الأول برصيد 29 نقطة، يليه بلدية المحلة برصيد 28 نقطة، ثم فاركو فى المركز الثالث مؤقتا برصيد 21 نقطة.

فى المجموعة الأولى نجح بنى سويف فى إيقاف قطار الأسيوطى وتعادل معه بملعبه سلبيا ليرتفع رصيد الأسيوطى إلى 31 نقطة محافظا على القمة، بينما رفع بنى سويف رصيده إلى 17 نقطة، وواصل التليفونات صحوته وفاز على الواسطى بملعبه 2-0 ليرفع رصيده إلى 23 نقطة فى المركز الثانى، بعد تعثر سوهاج على ملعبه أمام الألومنيوم، وتعادل الفريقان بهدف لمثله ليتقهقر سوهاج للمركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما حقق الجونة فوزا غاليا على المنيا بهدف نظيف، وجاءت باقى مباريات الأسبوع تعادل قنا والفيوم بهدفين لمثليهما، وفوز طامية على ديروط بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل طهطا مع البدارى بهدف لمثله.