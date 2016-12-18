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السيسي: مصر تولي اهتماما خاصا للتعاون مع أوغندا

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السيسي: مصر تولي اهتماما خاصا للتعاون مع أوغندا السيسي: مصر تولي اهتماما خاصا للتعاون مع أوغندا

الرئيس عبد الفتاح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تولي اهتمامًا خاصا لتعزيز التعاون مع أوغندا في جميع المجالات، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط بين الشعبين، وحرص مصر على زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين.

وأشار الرئيس السيسي خلال لقائة بنظيره الأوغندي يوري موسيفيني إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين وعقدها في أقرب فرصة، فضلاً عن إقامة مزيد من المشروعات التنموية المشتركة.

وأشار الرئيس السيسي في جلسة مباحثات عقدها اليوم مع نظيره الأوغندي خلال زيارته أوغندا إلى تزايد عدد الشركات المصرية العاملة في أوغندا خلال السنوات الماضية في ضوء ما توفره من فرص استثمارية واعدة، كما أكد مواصلة مصر تقديم الدعم الفني لأوغندا في عدد من المجالات، وذلك من خلال المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

على الجانب الآخر أكد الرئيس موسيفيني أهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة وعقد اجتماع لها فى أقرب فرصة لبحث سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات، مشيداً في هذا الإطار بعمل الشركات المصرية في أوغندا ومساهمتها بإيجابية في جهود التنمية ببلاده. كما عبر “يوري موسيفيني” عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني في عدد من المجالات، مؤكداً على ما يعكسه ذلك من عمق أواصر الصداقة بين الشعبين.

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