تكريم نجوم الدراما المصرية والعربية فى حفل قطاع قنوات النيل المتخصصة

فى حفله السنوي الكبير يكرم قطاع قنوات النيل المتخصصة نجوم الدراما المصرية الذين قدموا أعمال متميزة خلال شهر رمضان الماضي أمتعوا بها المشاهد المصري والعربي.

كما سيتم تكريم اسم النجوم الراحلين محمود عبد العزيز ، ممدوح عبد العليم ، زبيدة ثروت ، احمد راتب تقديرا وعرفانا لما قدموه من إبداعات فنية أثرت الشاشة المصرية والعربية يقام الحفل يوم الثلاثاء القادم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة و تحيي الحفل المطربة باسكال مشعلاني ، مطرب اراب ايدول/ محمد حسن وسوف يقوم حسين زين رئيس قطاع القنوات المتخصصة و إيناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما بتسليم دروع التكريم للفنانين المكرمين .