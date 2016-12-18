الإفراج عن الرئيس الإسرائيلي الأسبق «موشيه كتساف» من السجن

قررت لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون الإفراج عن الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساف.

وأكدت اللجنة في ختام مداولات استمرت ساعات عديدة أن كتساف أهل لهذه الخطوة بعد أن تغير سلوكيا وأخلاقيا خلال قضائه خمس سنوات من السجن -حسبما أفاد راديو إسرائيل اليوم “الأحد”.

واستجابت اللجنة مع ذلك لطلب الدولة أرجاء تطبيق القرار بهدف دراسة موقفها منه وقضت بأن يتم إخلاء سبيل كتساف من السجن بعد حوالي أسبوع.

يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي الأسبق يقضي عقوبة السجن الفعلي لمدة سبع سنوات بعد أن أدين بارتكاب سلسلة جرائم جنسية أخطرها الاغتصاب.

أ ش أ