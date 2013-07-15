كمادات خل التفاح تساعد على الحفاظ على جمال قدميك

تعتبر ظهور الدوالى أحد المشكلات التى تعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص وتقول الدكتورة حكمت فريحات، أستاذ الجراحة العامة بجامعة بيروت أنه يعتقد بوجود سبب وراثى لظهور دوالى الساق حيث تكثر عند بعض السيدات على الرغم من عدم تحديد الجين الوراثى.

وتضيف حكمت أن التغييرات الهرمونية التى تعانى منها المرأة خلال فترة الحمل وضغط الرحم الحامل على الأوردة تسبب الدوالى لذلك تكثر عند النساء، بالإضافة إلى الوضائف التى تتطلب الوقوف لساعات كالأطباء والمدرسين.

وتنصح حكمت لعلاج تلك الحالة المريض بضرورة ارتداء الجورب الطبى المانع للدوالى وهو جورب ضاغط يمكن أن يكون تحت الركبة أو إلى الفخذ

أو قد ننصح بوضع كمادات من خل التفاح مرتين كل يوم على المنطقة المراد علاجها ثم تثبت الكمادة وهذا يساعد على اختفاء الدوالى وأيضا المحافظة على بشرة جذابة.