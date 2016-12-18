هانى الناظر يحذر: البروتين والكيرياتين يسببان السرطان

كتبت آلاء الفقى

قال الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية إن من المشاكل الخطيرة التى يقع فيها كثير من النساء، استخدامهن البروتين والكيراتين، لاحتوائهما على مواد كيمائية كالفورمالين، وهى مادة مسرطنة تعمل على حرق الشعر وتساقطه بشكل كبير، مؤكدا: ليس هناك ما يسمى كيراتين أو بروتين يحتوى على زيرو فورمالين، فجميعها مواد كيمائية خطيرة، تؤثر على الشعر وفروة الرأس.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ليس هناك تركيبات طبيعية لفرد الشعر، ولكن الشىء الوحيد الذى يمكن فعله للشعر هو الاستشوار، لأنه أخف ضررا من كريمات الفرد، لكن يجب أن يكون استخدامه فى المناسبات، ومن الممكن استخدام البروتين فى شامبو أو كريم مغذى للشعر، لكن استخدام كريمات فرد الشعر التى تحتوى على البروتين خطيرة جدا على فروة الرأس والشعر، لأن المشكلة ليست فى البروتين ولكنها فى المواد الكيمائية التى تضاف إليه لتثبيت الشعر المفرود.

وأشار د. هانى الناظر إلى أنه بالنسبة لتقوية الشعر، يتطلب ذلك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين e ,c,a، لأنها تعمل على تقوية بصيلات الشعر وعدم تساقطه، لكن بالنسبة لفرد الشعر يمكن استخدام الاستشوار لكن على فترات متباعدة، وفى أوقات خاصة كالمناسبات .