20 ديسمبر.. نظر تجديد حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء بتهمة تعذيب "مكين"

كتب أحمد إسماعيل

حددت نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، جلسة 20 ديسمبر، لنظر تجديد حبس معاون مباحث قسم الأميرية كريم مجدى، و3 أمناء شرطة فى واقعة تعذيب مجدى مكين حتى الموت.

وقررت النيابة في وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 6 أمناء آخرين بكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهم.

ووجهت النيابة للمتهمين عدد من الاتهامات منها تعذيب أفضى إلى الموت، والإضرار العمدى بجهة العمل "وزارة الداخليه"، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى لرفقاء مجدى مكين، واستعمال القسوة، كما اتهمت الضابط بالتزوير فى محضر الضبط.

وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمين بتقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة مجدى مكين وإصابات رفقائه، وكاميرات المراقبة.

وتسلمت النيابة، فى وقت سابق، تقرير الطب الشرعى الخاص بواقعة وفاة مجدى مكين بقسم الأميرية، وأوضحت أن تقرير الطب الشرعى جاء مشابهًا لأقوال زملاء مكين بتعرضه للتعذيب عن طريق الوقوف على ظهره وشد يديه للخلف.

وكشفت التحقيقات، أن كاميرات مراقبة قسم شرطة الأميرية التى تحفظت عليها النيابة أظهرت مشهد تعرض زملاء مجدى مكين للضرب.