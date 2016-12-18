وزير التموين: زيادة دعم السلع و الخبز المدعم إلى 49 مليار جنيه

كتب مدحت وهبة تصوير محمود فخرى

أعلن اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة المبالغ المخصصة لدعم السلع التموينية المدعمة وكذلك الخبز المدعم من 44 مليار إلى 49 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الدعم المخصص للمواطن على بطاقة التموين من 18 لـ 21 جنيها، إضافة إلى تحمل الوزارة فارق أسعار السلع بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، خاصة فى ظل استيراد من 70 إلى 97% من احتياجات المواطنين من الخارج لسد الفجوة بين الانتاج المحلى واحتياجات المواطنين.

وأضاف وزير التموين، خلال استعراض خطة الحكومة لتنقية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين وذلك بحضور ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه لن يتم حرمان أى مواطن مستحق من الدعم من بطاقة التموين، وأن الضوابط التى يتم تطبيقها لا تهدف إلى تقليل الدعم وإنما توجيهه إلى مستحقيه، حيث سيتم توجيه أى مبالغ مالية يتم توفيرها من غير المستحقين إلى المواطنين المستحقين للدعم، وأن إجراءات تنقية البطاقات التموينية تتم من خلال عدد من الوزارات للمحافظة على الدعم و حماية محدودى الدخل.

وناشد "مصيلحى"، المواطنين التقدم بسرعة التنازل عن البطاقات التموينية المخالفة وإعادتها طواعية إلى الوزارة خلال مهلة تنتهى أول فبراير المقبل، على أن يتم إعفائهم من أى غرامات مالية أو عقوبات بسبب صرف سلع غير مستحقة، بالاضافة إلى المواطنين الذين ليسوا في حاجة إلى بطاقات التموين و يرغبون في التنازل عنها، وذلك من خلال إرسال البطاقات التموينية إلى الوزارة عن طريق البريد المسجل، على أن تتحمل وزارة التموين تكلفة إرسالها بالبريد، حيث يتقدم المواطن لمكتب البريد وإرسال البطاقة، وأن المكتب لن يحمله أية أعباء و التى ستقوم بسدادها وزارة التموين، وأن يتم إرسال البطاقة على العنوان التالى" 99 شارع القصر العيني ـ وزارة التموين والتجارة الداخلية ـ مكتب خدمة المواطنين".