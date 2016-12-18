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شاهد على عملية "الكرك" الإرهابية: 5 مسلحين هاجموا مركزا أمنيا وقتلوا 7

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شاهد على عملية "الكرك" الإرهابية: 5 مسلحين هاجموا مركزا أمنيا وقتلوا 7 شاهد على عملية "الكرك" الإرهابية: 5 مسلحين هاجموا مركزا أمنيا وقتلوا 7

>كتب: محمد أبو النور

أرسل المواطن المصرى، محمد غبن، رسالة إلى خدمة "صحافة المواطن" تضمنت عددًا من الصور لجرحى العملية الإرهابية التى وقعت فى محافظة الكرك الأردنية منذ قليل.

وقال المواطن المتواجد فى الأردن للزيارة حاليًا، إنه كان شاهد عيان على الواقعة تلك التى أودت بحياة 4 عناصر أمن وسائحة كندية، وفقًا لوكالات الأنباء.

وروى المواطن أن مجموعة من قرابة 5 أو 6 أفراد أطلقوا أعيرة نارية عشوائية على مركز أمنى فى الكرك، ثم لاذوا بالفرار وتحصنوا فى قلعة الكرك.

وقال المواطن المصرى، الذى لم يتسن لـ"اليوم السابع" التثبت من هويته، إن القتلى نحو 7 قتلى منهم 4 من الأمن، وسائحة كندية، فضلا عن 8 مصابين.

وأكد المواطن الأردنى أن الأمير راشد بن الحسين، نجل الأمير طلال ولى العهد الأردنى السابق وابن عم الملك عبد الله عاهل الأردن، من بين الأردنيين الذين توافدوا على المستشفى للتبرع بالدم.

وكان مصدر أمنى أردنى أكد لوكالة فرانس برس أن 5 أشخاص بينهم سائحة كندية قتلوا فى الهجوم الذى شنه مسلحون مجهولون الأحد على مركز أمنى ودوريات للشرطة فى الكرك جنوب الأردن.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: "بين قتلى الهجوم المسلح فى الكرك 4 عناصر أمن وسائحة كندية".

وأضاف أن "تسعة آخرين بينهم عناصر من الشرطة أصيبوا فى هجوم شنه مسلحون مجهولون على مركز أمن مدينة الكرك (118 كلم جنوب عمان) وبعض دوريات الشرطة".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية لاحقت المسلحين الذى تحصنوا فى قلعة الكرك"، مشيرًا إلى "ارسال تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث".

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