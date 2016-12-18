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«أمانو»: إيران تظهر التزاما بالاتفاق النووي

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«أمانو»: إيران تظهر التزاما بالاتفاق النووي «أمانو»: إيران تظهر التزاما بالاتفاق النووي

أمانو

قال يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الأحد إن إيران تظهر التزاما بالاتفاق المبرم بشأن برنامجها النووي مع ست قوى عالمية في أعقاب شكاوى من طهران مما وصفته بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاق، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن مشروع قانون يمدد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة عشر سنوات إضافية سيصبح قانونا دون توقيع الرئيس باراك أوباما عليه وأضاف أنه لن يؤثر على تطبيق الاتفاق النووي بشكل عام.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن أمانو قوله للصحفيين في طهران “نحن راضون عن تنفيذ (الاتفاق) ونأمل أن تستمر تلك العملية.”

وتابع بعد اجتماع مع علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “إيران ملتزمة حتى الآن وهذا مهم.”

 

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