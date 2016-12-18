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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "بلادى" لـ21 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "بلادى" لـ21 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "بلادى" لـ21 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود

>كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل محاكمة آية حجازى و6 آخرين، بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة فى الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسى للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات، لجلسة 21 ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود.

وكانت تحقيقات النيابة أسفرت عن أن المتهمين كل من: "محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبد ربه أبو المجد، وكريم مجدى محمود، ومحمد السيد محمد، وزينب رمضان عبد المعطى، هاربة"، بتشكيل عصابة إجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص وأطلقوا عليه "جمعية بلادى"، فى شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أغلقوا على الأطفال بالأبواب الحديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة؛ لإيهام الحاضرين بالبؤس الذى يتعرض له الأطفال، كى يتمكنوا من جمع التبرعات.


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