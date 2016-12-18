ضبط راكب برازيلى بالمطار حاول تهريب 2 كيلو كوكايين مخدر

كتبت-رحاب نبيل

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، من القبض على راكب برازيلى حاول تهريب 2.14 كجم من بودرة الكوكايين المخدرة من الإمارات.

وأفادت مصادر مطلعة بالمطار أنه وصلت معلومات للعقيد وائل الزهار رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمطار، تفيد بنية مهرب برازيلى تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين للبلاد، ما يمثل خطورة على صحة المصريين وعلى الاقتصاد، فقام بإبلاغ سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار.

وأضافت المصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الإماراتية رقم 9277 والقادمة من دبى تم ضبط الراكب البرازيلى "ماركيو دى سوزا" 28 عامًا، وكان يخفى 2.14 كجم من بودرة مخدر الكوكايين فى تجاويف سحرية بحقائبه.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة واستكمال التحقيقات للقبض على شركاء المهرب فى مصر.