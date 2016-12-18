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رئيس الوزراء الأردني: 5 وفيات بينهم سائحة كندية و10 غصابات في هجوم الكرك

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رئيس الوزراء الأردني: 5 وفيات بينهم سائحة كندية و10 غصابات في هجوم الكرك رئيس الوزراء الأردني: 5 وفيات بينهم سائحة كندية و10 غصابات في هجوم الكرك

هاني الملقي

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقى استشهاد بعض أفراد الأمن خلال العملية المستمرة في مدينة الكرك (جنوب العاصمة عمان), موضحا أن القوات الخاصة تحاصر حاليا عشرة من الخارجين على القانون (غير المعروفين حتى اللحظة) حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح الملقي أمام مجلس النواب الأردني” إن الحادث بدأ قبل ساعة ونصف الساعة في منطقة القطرانة إذ تم إطلاق نار من سطح مقهى وتعاملت أجهزة الأمن مع الحادث ثم فرت سيارة إلى مدينة الكرك”.

ونقلت الوكالة الأردنية عن مصدر مسئول في مديرية الأمن العام الأردنية أن بعض دوريات الشرطة تعرضت اليوم الأحد لإطلاق نار من قبل مسلحين في مدينة الكرك.

وأشار المصدر” إن الأمن العام وأجهزة الأمن الأخرى تتعامل مع الموقف حاليا وستعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.

من جهة أخرى، أفادت مصادر لموقع (هلا أخبار) الأردني بوقوع 5 وفيات بينهم سائحة كندية ونحو 10 إصابات على الأقل بينها حالات خطرة جراء إطلاق النار في الكرك.

أ ش أ

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