مميش يشهد التشغيل التجريبى الثانى لكوبرى الرسوة العائم

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، الكوبرى العائم على قناة السويس والواصل بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاحه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم السبت المقبل، وشهد التشغيل التجريبى الثانى له.

وكان مميش حضر التشغيل التجريبى الأول للكوبرى خلال الأسبوع الماضي، وعمليات الفتح والغلق وعبور السفن العملاقة؛ بالإضافة إلى أنه تم عبور السيارات والمشاه من أعلى الكوبرى حال غلقه .

وعبرت أربعة سفن المجرى الملاحى لقناة السويس عبر الكوبرى العائم الرابط بين مدينتى بورسعيد بورفؤاد فى التشغيل التجريبى الثانى له .

كانت السفينة " HERITAGE LEADER- NYK LINE" عبرت المجرى الملاحى عقب فتح الكوبرى العائم، والتى تعد السفينة الرابعة التى تعبر المجرى الملاحى لقناة السويس بعد الثلاثة الاولى التى عبرت فى التشغيل التجريبى الاول الذى تم يوم الثلاثاء الماضى ، وقد صاحبتها عدد من قاطرات هيئة قناة السويس .

كما عبرت السفينة SAN FRANCISCA الحاملة للحاويات ، والسفينةGLOVIS ، والسفينة OOCL وبذلك يكون عدد السفن التى عبرت منذ التشغيل الأول للكوبرى 7 سفن .

ومن جانبه أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ تعليماته للتنفيذين المسئولين عن أعمال تطوير المداخل والمخارج بالإسراع فى الانتهاء منها؛ وذلك لضيق الوقت قبيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لافتتاح الكوبرى .

يذكر أن كوبرى الرسوة العائم تم بنائه داخل شركات هيئة قناة السويس بأيادى مصرية وبتكلفة قدرت بحوالى 100 مليون جنيه، ويبلغ طوله 430 متراً .