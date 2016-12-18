"القومى للمرأة" بالاسكندرية يواصل حملة طرق الأبواب" ساندى بلدك بقوة"

الاسكندرية جاكلين منير

عقدت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية اليوم، الإجتماع التنسيقي لحملة طرق الأبواب ( المرحلة الثانية ) بعنوان "ساندي بلدك بقوة .. بكرة الخير جاي " ، وذلك بحضور جمال عبد الحفيظ مدير عام إدارة شئون الفروع بالأمانة العامة و فاتن فاروق، ورانيا مدحت منسقي الحملة من الأمانة العامة وأعضاء الفرع و الرائدات الريفيات.

وأشارت ماجدة الشاذلى مقررة الفرع الى أن الحملة تستهدف طرق منازل السيدات والتواصل المباشر معهن بالمناطق الأكثر احتياجا بهدف مواكبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا وتوعية السيدات بالقرارات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة وتحتاج إلى دعم و مساندة كافة الشعب وخاصة المرأة.

واعتبرت الحملة تواصل مباشر مع السيدات الريفيات لفتح حوار متبادل للتوعية بأسباب الازمة، واقتراح حلول لتخطيها بامان وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك لتلبية الاحتياجات الأساسية، كما تتضمن الزيارات توعية مبسطة لدور المجلس المحلي ودور المجلس القومي للمرأة في توعية و تمكين المرأة.

وأضافت أنه خلال الحملة السابقة في الشهر الماضي تم رصد المشاكل التي تعاني منها المناطق التي تم بها الزيارات، وسيتم اضافتها على الاحتياجات التي سترصد خلال الحملة الجارية وذلك لتصنيفها ورفعها للمسئولين والجهات المعنية للنظر فيها.