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أبوهشيمة يشكر الرئيس السيسي لدعمه مبادرة إعمار قرى مصر

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أبوهشيمة يشكر الرئيس السيسي لدعمه مبادرة إعمار قرى مصر أبوهشيمة يشكر الرئيس السيسي لدعمه مبادرة إعمار قرى مصر

>أسوان - عبد الله صلاح ومحمد شعلان

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين: "أتوجه بالشكر لشخص غالى علينا وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه مبادرة إعمار قرى وهو دائما ما يساعدنا ويقف بجوارنا".

 

وأضاف أبوهشيمة، خلال افتتاح تطوير منازل قرية توشكى النوبية، أن الشعب المصرى عليه أن يقف بجوار الرئيس والجيش والحكومة لعبور المرحلة الحالية وحتى يذكر التاريخ لهذا الجيل أنه وقف ايد واحدة ومر بهذه المرحلة الصعبة.

 

وأوضح أبو هشيمة: "لدينا إصرار وعزيمة لاستكمال المبادرة، التى تستهدف 40 قرية كمرحلة أولى ثم زيادة هذا العدد، وعلق قائلا: "كل ما نخلص قرية بيزيد إصرارنا على استكمال قرى تانية، وأسعد حاجه فى حياتنا إسعاد الآخرين، وخاصة أهلنا الطيبين فى النوبة".

 


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مصر 365

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