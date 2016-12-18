أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
ملاعب ONsport: مؤمن زكريا يوجه الدعوة لجهاز كوبر لحضور حفل زفافه -
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي -
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سيف بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس السعادة والايجابية بوزارة الداخلية

Google+ Print
سيف بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس السعادة والايجابية بوزارة الداخلية سيف بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس السعادة والايجابية بوزارة الداخلية

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر الوزارة اليوم الاجتماع الثاني لمجلس السعادة والايجابية لوزارة الداخلية لعام 2016.

وناقش الاجتماع مجموعة من المبادرات الشرطية والمؤشرات الاستراتيجية ذات الصلة بتطوير العمل الشرطي والأمني بما يعزز الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي ترتكز على توفير بيئة متكاملة للسعادة والإيجابية للموظفين والمتعاملين على حد سواء ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة .. واستعرض المجلس عددا من الموضوعات من بينها آليات وتقنيات للحد من الجرائم وحماية أمن المجتمع وسلامته ومعايير عمل شركات الأمن الخاصة ونظام وآلية تولي المناصب القيادية بالوزارة.

حضر الاجتماع الفريق  سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة  الداخلية والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة واللواء محمد العوضي المنهالي الوكيل المساعد  للموارد والخدمات المساندة بالإنابة واللواء الدكتور احمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية واللواء جاسم المرزوقي القائد العام للدفاع المدني واللواء علي عبدالله علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة ابوظبي وعدد من ضباط الوزارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية