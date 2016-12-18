سيف بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس السعادة والايجابية بوزارة الداخلية

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر الوزارة اليوم الاجتماع الثاني لمجلس السعادة والايجابية لوزارة الداخلية لعام 2016.

وناقش الاجتماع مجموعة من المبادرات الشرطية والمؤشرات الاستراتيجية ذات الصلة بتطوير العمل الشرطي والأمني بما يعزز الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي ترتكز على توفير بيئة متكاملة للسعادة والإيجابية للموظفين والمتعاملين على حد سواء ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة .. واستعرض المجلس عددا من الموضوعات من بينها آليات وتقنيات للحد من الجرائم وحماية أمن المجتمع وسلامته ومعايير عمل شركات الأمن الخاصة ونظام وآلية تولي المناصب القيادية بالوزارة.

حضر الاجتماع الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة واللواء محمد العوضي المنهالي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة واللواء الدكتور احمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية واللواء جاسم المرزوقي القائد العام للدفاع المدني واللواء علي عبدالله علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة ابوظبي وعدد من ضباط الوزارة.